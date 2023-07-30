بريطانيا: احتمالات بوجود الآلاف من قوات فاجنر في موقع عسكري وسط بيلاروسيا

الأحد 30/يوليو/2023 - 03:13 م

كشفت وزارة الدفاع البريطانية أنه منذ منتصف يوليو الجاري، من المحتمل أن يكون هناك ما لا يقل عن عدة آلاف من جنود فاجنر قد استقروا في موقع "تسيل" العسكري في وسط بيلاروسيا.

ورجحت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي- اليوم الأحد: أن تكون قدرة فاجنر على تأمين المعدات الثقيلة والعوامل التمكينية، مثل النقل الجوي، من العوامل الرئيسية في مدى فعاليتها القتالية في المستقبل.

وأضافت أنه قد تم تحديد الخيام ومخزون المركبات من خلال صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، قائلة إنه من المحتمل أن يكون هناك منذ منتصف يوليو ما لا يقل عن عدة آلاف من قوات جماعة فاجنر الذين استقروا بمخيم عسكري في تسيل ببيلاروسيا.

وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، تُظهر الصور أنه منذ منتصف يوليو، وصلت مئات المركبات إلى المنشأة التي كانت شبه خاوية قبل ذلك. وتشير تقارير منفصلة إلى أن معظم المركبات المرئية هي عبارة عن شاحنات وحافلات صغيرة بجانب عدد محدود من المركبات القتالية المدرعة.

وأفادت بأنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث للمعدات الثقيلة التي استخدمتها فاجنر في أوكرانيا، رغم أن هناك احتمالا واقعيا بأنها اضطرت إلى إعادتها إلى الجيش الروسي.