"مشروعات مبادرة حياة كريمة" ورشة عمل بخدمة اجتماعية الفيوم

نظمت كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة الفيوم، ورشة عمل حول المشروعات التي تقدمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بحضور الدكتور أحمد حسني عميد الكلية، والدكتور نادية عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالكلية.

حاضر خلال الورشة الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم.

أكد الدكتور أحمد حسني، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أحد أهم المبادرات وتضم عددًا من المشروعات العملاقة التي تؤسس لبناء حياة كريمة في الريف المصري.

وأشار إلى أن المشروع يحقق طفرة كبيرة في الريف المصري من خلال تطوير الوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب والطرق.

من جانبها أوضحت الدكتور نادية عبد العزيز أن تنظيم ورشة العمل، تزامنًا مع اهتمام الدولة والجامعة بتوعية الشباب، والسعي نحو خدمة المجتمع ويؤكد المسؤولية المجتمعية للكلية.

وأكدت أن مبادرة حياة كريمة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى لتحسين جودة حياتهم وتهتم بالارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.

وتناول الدكتور عماد عادل عرضًا لأهم المشروعات التي تضمنتها مبادرة حياة كريمة حيث بلغ عددها ١٢٠٠ مشروع بتكلفة ٨٠٠ مليار جنيه وتخدم ٥٨ ألف مواطن.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف للقضاء على الفقر بكافة أشكاله، وإحياء قيم المسؤولية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان.

وأوضح أن المبادرة تهتم بشكل رئيسي بالأطفال والمسنين والشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم.

ودعا الشباب لضرورة المشاركة والتطوع بالمشروعات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة والمساهمة بشكل حقيقي في بناء وطنهم، وفي ختام ورشة العمل تم تكريم الدكتور عماد عادل وإهدائه درع الكلية.