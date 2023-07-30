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الأحد 30 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 10.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 10.1 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.189 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.24%، ليغلق عند مستوى 17,554.56 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 3,517.81 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.41%، ليغلق عند مستوى 5,192.37 نقطة، وصعد ايضا مؤشر EGX50 بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 3,181.3 نقطة،

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 1.76% ليغلق عند 21,277.75 نقطة،  وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 7,343.84 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 2,927.14 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 20.1 مليون جنيه، و 11.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 31.3 مليون جنيه.      

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 764.9 مليون سهم من خلال 71.8 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات