ماني خارج قائمة بايرن ميونخ في معسكر سنغافورة

خرج الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، من قائمة بعثة فريقه المتجهة إلى سنغافورة، اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفريق البافاري للموسم الجديد في ثاني محطات جولته الآسيوية.

ونشر بايرن ميونخ مقطع فيديو يظهر قائمة البافاري المتجهة إلى سنغافورة من مطار طوكيو ولم يتواجد بها ساديو ماني الذي ينهي إجراءات انتقاله إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يتواجد ماني في قائمة بايرن ميونخ، في المباراة الودية التي أقيمت أمس السبت، وانتهت بفوز البافاري على كاواساكي فرونتال الياباني أمس السبت.