ads
الأحد 30 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يستقبل رئيس اللجنة البارالمبية لبحث عدد من الملفات الهامة

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقي  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة بالدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لبحث بعض الملفات الهامة والخاصة بالبطولات القادمة التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة 
وتناول اللقاء استعداد مصر لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتى تقام فى الفترة من ٢٦ أكتوبر وحتى ٤ نوفمبر المقبل .
كما تناول اللقاء استعداد اللجنة البارالمبية المصرية لاستضافة المؤتمر الدولى العلمى "vista" والخاص بالرياضيات البارالمبية والذي يعقد فى مصر خلال الفترة من ٣١ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر، وتستضيف مصر أيضا بطولة مصر الدولية الثانية للسباحة والتى ستنطلق أواخر العام الحالي .
كما حرص الدكتور أشرف صبحي على الاطلاع والاطمئنان على استعدادات المنتخبات القومية المصرية البارالمبية والتى سوف تشارك فى دورة الألعاب البارالمبية والتى ستنطلق بباريس في الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٨ سبتمبر من العام المقبل ٢٠٢٤ .

وأكد وزير الرياضة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم  وزارة الشباب والرياضة بتقديم كل أوجه الدعم للجنة البارالمبية وأبطالها، كما تحرص وزارة الشباب والرياضة دائما على تكريمهم ومساندتهم ودعمهم بكافة سبل الدعم.

وزير الرياضة شرف صبحي رئيس اللجنة البارالمبية الملفات الهامة حمد محمدي