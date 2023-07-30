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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمريكا تؤكد دعمها لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند
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 قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند،إن الولايات المتحدة تنضم إلى الشركاء الدوليين في دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا. 

وأضاف نورلاند في تصريحات نقلها تلفزيون الوسط الليبي أن هناك ضرورة لإشراك جميع.  المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بناءً على عمل لجنة 6+6 بما في ذلك عن طريق معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي من أجل جعله قابلًا للتنفيذ، وتأمين الاتفاق السياسي الشامل اللازم للطريق إلى الانتخابات، وتمكين جميع المرشحين من تكافؤ الفرص.
وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،في بيان مشترك أن المناقشات بشأن سبل المضي قدمًا يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات السياسية الأوسع نطاقًا التي تيسرها الأمم المتحدة.

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