انطلاق مباريات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت، أولى مباريات الأسبوع الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، اليوم الأحد بين فريقى محلة دياى ومنية جناج فى العاشرة صباحاً ضمن مباريات المجموعة الأولى بالدورى فى نسخته العاشرة أطلقته وزارة الشباب والرياضة .

وتستكمل مباريات المجموعة اليوم فى تمام الساعة الخامسة عصراً، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاء فريقي محلة دياى ومنية جناج أسفر عن فوز فريق محلة دياى "بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد" مشيراً إلى إنطلاق المباراة فى العاشرة صباحاً نظراً لإقامة مباراة فريقى كفر مجر و منية المرشد على نفس الملعب اليوم بسنهور المدينة فى تمام الخامسة عصراً، ضمن لقاءات المجموعة الأولى، كما يلتقى فريقى أبو زيادة وسنهور على ملعب أبو زيادة فى الخامسة عصراً على ملعب أبو زيادة .

تتجدد منافسات دورى مراكز الشباب ومباريات الأسبوع الثاني من عمر دورى مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات و مصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية ومراقب المباراة .

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