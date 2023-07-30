أسوريو: فخورون بالفوز أمام الاتحاد المستيري ونمتلك جمهورا كبيرا يتواجد في كل مكان

علق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي مباراة الشباب السعودي المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" فخورون جدا بالمباراة السابقة أمام الاتحاد المنستيري والفوز والمنافسة في هذه الأجواء الرائعة، ونخوض البطولة خارج أرضنا ولكن لدينا جمهور كبير يتواجد معنا والكل شاهده في المباراة السابقة".

وأضاف :" المدير الفني للشباب مدرب جيد جدا، ويعلم الأجواء في الكرة العربية وذلك سيعطي دافع لفريقه قبل المباراة".

وأوضح أوسوريو :" نادي الشباب دخل في مفاوضات مع المدرب الجديد منذ أسبوعين، والمدير الفني يعلم جيدا كل الأمور الخاصة بالفريق، واللاعبون يرغبون في إظهار أفضل ما لديهم أمام المدب الجديد".

وتابع :" الزمالك سينافس ويلعب بقوة منذ أول دقيقة في اللقاء، وفي أي مكان في العالم المدرب ليس النقطة الأهم بل اللاعبون هم العامل الأهم، وشاهدنا كل فرق العالم تدعم صفوفها مثلما يحدث في الدوري السعودي لأن اللاعب هو العامل الأهم في المنظومة".

وفيما يخص الثلاثي العائد من الإعارة يوسف أوباما وحمدي علاء وأحمد زكي قال:" الثلاثة لاعبين مميزون، ودور الجهاز الفني هو تجهيزهم بشكل قوي للمباريات المقبلة مثلما حدث مع نبيل عماد دونجا، والثلاثي سيكون جاهز بالترتيب كي يقدموا الأفضل عندما يشاركون".

وأشار قائلا:" اللاعب المصري يمتلك ميزتين وهي القوة البدنية والسرعات ، والأمر الثاني الموهبة مثل أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد ايشو وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري".

وتابع:" الجميع لن يخشى المواجهات سواء مباراة الشباب أو النصر، والمباراة تكون 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين فى الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بداية مثالية، في افتتاح مشواره بالبطولة العربية، بعد الفوز العريض الذي حققه الفارس الأبيض، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد.