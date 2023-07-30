أسوريو: مواجهة الشباب صعبة والبطولة العربية فرصة لنثبت أننا فريق كبير

أكد خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن البطولة العربية، فرصة كبيرة للرد على المشككين في مستوى الجهاز الفني ولاعبي الفريق.

وقال أسوريو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشباب السعودي، غدًا الإثنين،: " سنواجه فريق كبير يمتلك عناصر شباب وخبرة مثل إيفر بانيجا، وستكون مباراة قوية وصعبة".

وأضاف أوسوريو :" فريق الشباب يعتمد على الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، وسنحاول السيطرة على الاستحواذ منهم وخلق فرص واستغلالها بشكل جيد للتسجيل وتحقيق الفوز".

وتابع المدير الفني قائلا:" سنحافظ علي نفس أفكارنا في اللعب، والبطولة العربية فرصة جيدة لمواجهة فرق سعودية مدعمة بالنجوم كي نثبت أننا فريق كبير ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين فى الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بداية مثالية، في افتتاح مشواره بالبطولة العربية، بعد الفوز العريض الذي حققه الفارس الأبيض، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد.