تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 412 شاحنة و 102 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 270 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31500 طن بضائع ، 142 شاحنة ، 32 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة KSL-XINYANG قادمة من العقبة فارغة بينما تغادر السفينة NEW lIBERTY علي متنها 28 الف طن فوسفات تصدير الي باكستان و االعبارة امل .

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و 135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .

كما شهد ميناء بورتوفيق بالامس مغادرة السفينتين النوي اكسبريس و درة جدة متجهة الي جدة

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1050 راكب بموانيها .

