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الأحد 30 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 36000 طن  بضائع عامة ومتنوعة ، 412 شاحنة و 102 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 270  شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31500 طن بضائع ، 142 شاحنة  ، 32 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة KSL-XINYANG  قادمة من العقبة فارغة  بينما تغادر  السفينة  NEW lIBERTY  علي متنها 28 الف  طن فوسفات تصدير الي باكستان و االعبارة امل .

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2  ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1600  طن بضائع و 135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة  سينا  .

 كما شهد ميناء بورتوفيق بالامس مغادرة السفينتين النوي اكسبريس و درة جدة متجهة الي جدة 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1050 راكب بموانيها .
 

- هيئة موانيء البحر الأحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري