مدرب الشباب السعودي: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد المنستيري ونريد تحقيق البطولة

تحدث الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني الجديد، لفريق الشباب السعودي، عن المواجهة المقبلة أمام نظيره الزمالك، المقرر لها غدًا الإثنين، في ثاني جولات دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال المدير الفني الهولندي، في المرتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد المنستيري التونسي، وسجل 4 أهداف رائعة، وفي المجمل الفريق يمتلك لاعبين مميزين خصوصًا على المستوى الهجومي».

وأضاف: «خضت مران وحيد فقط مع اللاعبين وتعرفت عليهم بشكل سريع، ولكن أرى أنني أمتلك فريقًا جيدًا».

وتابع: « أعتبر نفسي مدربًا محظوظًا لأني أمتلك لاعبين رائعين، شاهدت لهم العديد من المباريات وحللت نقاط القوة والضعف وسنقدم أفضل أداء أمام الزمالك والاتحاد المنستيري ونريد تحقيق البطولة».

واختتم:« أتمنى استكمال الأوراق الخاصة بتسجيل اللاعب جوستافو كويلار، المنضم إلى صفوف الشباب قادمًا من الهلال للمشاركة معنا في البطولة العربية».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين فى الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بداية مثالية، في افتتاح مشواره بالبطولة العربية، بعد الفوز العريض الذي حققه الفارس الأبيض، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد، ويواصل الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الشباب السعودي.