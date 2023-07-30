الزمالك يحسم موقف نداي من مواجهة الشباب السعودي غدا

ينتظر السنغالي إبراهيما نداي، جناح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، للعودة للتدريبات الجماعية، بعد إصابة الرأس الخطيرة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد المنستيري، مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهد اللقاء تعرض السنغالي إبراهيما نداي، لإصابة خطيرة في الرأس، خرج على إثرها بديلا مع بداية أحداث الشوط الثاني، وانتقل اللاعب مباشرة إلى إحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية، تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة.

وأشار طبيب الزمالك، أن نداي تعرض لإصابة بكدمة في عظام الفك، وخضع اللاعب السنغالي للملاحظة أمس السبت، وأدى تدريبات تأهيلية خاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين فى الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بداية مثالية، في افتتاح مشواره بالبطولة العربية، بعد الفوز العريض الذي حققه الفارس الأبيض، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد، ويواصل الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الشباب السعودي.