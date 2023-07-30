بوتين: أسطولنا البحري كان ولا يزال حارسا لا يُقهر لحدود روسيا

الأحد 30/يوليو/2023 - 01:13 م

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء القوات البحرية الروسية بمناسبة ذكرى عيدها السنوي، مؤكدا أن الأسطول الروسي كان ولا يزال حارسا لا يُقهر لحدود روسيا. وقال بوتين، في كلمه بمناسبة يوم البحرية الروسية، اليوم /الأحد/

"على مدى قرون كان أسطولنا ولا يزال حارسًا لا يُقهر لحدود الوطن وفخره ومجده، ولذا تحتفل روسيا كلها وشعبها بشرف الأسطول".

وأضاف الرئيس الروسي: "نهنئ اليوم أطقم السفن والغواصات الشجاعة وطياري الطيران البحري، الذين لا يهابون وأفراد خدمته على الأرض وجنود القوات الساحلية ومشاة البحرية المقدامين".

وتابع الرئيس الروسي: "لقد وقف الأسطول الروسي مرارًا في وجه الأعداء كحصن منيع، وشكل تاريخ تطور قواتنا البحرية جوهرها وهدفها الرئيسي الدفاع عن الوطن".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن 30 سفينة جديدة ستنضم إلى القوات البحرية الروسية خلال هذا العام.. وقال بهذا الصدد: "تنفذ روسيا بثقة مهام سياسة بحرية واسعة النطاق وتوسع باستمرار قوة أسطولها، وخلال هذا العام وحده ستنضم 30 سفينة من فئات مختلفة إلى الأسطول".