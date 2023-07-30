الأهلي يرفع العرض المالي للتعاقد مع "سوزا" إلى 850 ألف دولار

يكثف مسئولو النادي الأهلي المفاوضات مع نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي لحسم صفقة المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا خلال الميركاتو الصيفي.

وجدد الأهلي التفاوض مع جيونبك هيونداي بعد أن تعثرت الصفقة في الفترة الأخيرة بسبب رفض النادي الكوري الاستغناء عن خدمات المهاجم البرازيلي والمغالاة المادية.

وكانت الفترة الماضية شهدت اتفاق الأهلي مع جوستافو سوزا بشأن قيمة عقد اللاعب، كما كان هناك اتفاق مبدئي مع نادي جيونبك هيونداي قبل أن تتازم الصفقة.

وعرض الأهلي مبلغ 750 ألف دولار على نادي جيونبك هيونداي للتعاقد مع سوزا في الميركاتو الصيفي الحالي ولكن النادي الكوري طلب مبلغ كبير.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المفاوضات تجددت فى الساعات الماضية خاصة في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق في التعاقد مع جوستافو سوزا.

وأضاف المصدر أن الأهلي لا يمناع في زيادة العرض المادي 100 ألف دولار ليصل قيمة العرض الي 850 الف دولار يحصل عليها النادي الكوري.

وشدد المصدر علي ان نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي طلب الحصول على مليون دولار للاستغناء عن خدمات مهاجمه البرازيلي جوستافو سوزا في الصيف الجاري.