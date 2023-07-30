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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مؤتمر صحفي لأسوريو ودونجا للحديث عن مباراة الزمالك والشباب

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو
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يعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً، اليوم الأحد، بصحبة لاعب وسط الفريق نبيل عماد دونجا، للحديث عن مباراة الشباب السعودي المقبلة فى البطولة العربية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين فى الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بداية مثالية، في افتتاح مشواره بالبطولة العربية، بعد الفوز العريض الذي حققه الفارس الأبيض، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد، ويواصل الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الشباب السعودي.

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