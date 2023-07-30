الجيزة: غلق طريق 26 يوليو الرئيسي 6 أيام لتنفيذ مونوريل وادي النيل - أكتوبر

اعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادى النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر والقيام بإستحداث رامب جديد بشارع ٢٦ يوليو (الرئيسي) بالإتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو ونادى الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر وما يتطلبه من إجراء التحويلة المرورية التى سيتم تنفيذها ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل .

وقالت محافظة الجيزة إن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كُلى لطريق ٢٦ يوليو أمام حركة المرور في الإتجاه والموقع المشار اليهما لمسافة مايقرب (٣٥٠) تحديداً بداية من أعلى نفق وادى النيل وحتى قبل مطلع كوبرى لبنان بمسافة ما يقرب من ( ۸۰ متر) وذلك لمدة ٦ أيام) بداية من السـاعه ١٢ صباح يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١ وحتى الساعة ٥ صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/٨/٥ على أن تكون الاعمال على مدار ٢٤ ساعة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالتعاون مع الجهات المعنية وإزالة اي معوقات لما للمشروع من أهمية .

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :-

- تحويل حركة المرور بشارع ٢٦ يوليو (الرئيسي) في الإتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر ليخدم حركة المرور القادمة من كوبرى ١٥ مايو ونادى الترسانة وكذا استحداث فتحات (دخول - خروج للمركبات بالجزيرة الوسطى بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الاسفلتية) .

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة ٦ اكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ونادى الزمالك تقوم بالانحراف يميناً الى الطريق الداعم لشارع ٢٦ يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة اخرى الى شارع ٢٦ يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى ١٥ مايو وميدان سفنكس .

- حركة المركبات القادمة من كوبرى ١٥ مايو ونادى الترسانة وترغب بأستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ اكتوبر تقوم بالدخول يساراً الى الأتجاه الآخر (القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر ) بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى .

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى الى الطريق الأصلى بشارع ٢٦ يوليو إتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثه قبل مطلع كوبرى لبنان بمسافة ما يقرب من ( ۸۰ متر) .

ونوهت محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم .