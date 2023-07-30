وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير مستشفى بنها الجامعي 

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أعمال التطوير التي تمت بالمستشفي الجامعية بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وحضور عدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبدأت الجولة بتفقد العمليات الموحدة بعدما تم الانتهاء من أعمال التطوير بها بالكامل، بإجمالي 17 غرفة عمليات موحدة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا وأدوات الامان الطبي، تبعها تفقد أعمال التطوير بالقسم الاقتصادي بالمستشفي، والذي يضم 44 غرفة اقتصادي منها غرف كبيرة الحجم وأخرى صغيرة.

وتفقد وزير التعليم العالي والوفد المرافق له مبني مستشفي الرمد بالمستشفيات الجامعية، حيث تابع أعمال التطوير التي تمت بأقسام المستشفي وتزويدها بأحدث النظم والأجهزة بجراحة الرمد والعمليات، وكبسولات العمليات.

افتتاح أعمال التطوير

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