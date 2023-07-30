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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة طبية للعاملين بجامعة الفيوم

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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نظمت جامعة الفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة، قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على العاملين بالجامعة اليوم الأحد بالمكتبة المركزية، وذلك وفي إطار المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صحة).

وتستمر القافلة الطبية لمدة يومين ، حيث قامت فى يومها الأول بتقديم خدمات الكشف الطبي في تخصصات (الأمراض الجلدية والمخ والأعصاب) بالإضافة لقياس العلامات الحيوية وفحص نسبة السكر بالدم، على أن تستكمل القافلة غدًا تقديم خدمة الكشف الطبي في تخصصات (العظام والأنف والأذن).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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قافلة طبية جامعة الفيوم قافلة طبية للعاملين بجامعة الفيوم