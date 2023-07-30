قافلة طبية للعاملين بجامعة الفيوم

نظمت جامعة الفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة، قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على العاملين بالجامعة اليوم الأحد بالمكتبة المركزية، وذلك وفي إطار المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صحة).

وتستمر القافلة الطبية لمدة يومين ، حيث قامت فى يومها الأول بتقديم خدمات الكشف الطبي في تخصصات (الأمراض الجلدية والمخ والأعصاب) بالإضافة لقياس العلامات الحيوية وفحص نسبة السكر بالدم، على أن تستكمل القافلة غدًا تقديم خدمة الكشف الطبي في تخصصات (العظام والأنف والأذن).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.