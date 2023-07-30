أمريكا تثمن مساهمات كينيا في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين

الأحد 30/يوليو/2023 - 12:18 م

ثمنت الولايات المتحدة مساهمات كينيا في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك دورها القيادي في معالجة الأزمة في السودان، ودفع المحادثات التي تقودها مجموعة شرق إفريقيا؛ لتخفيف التوترات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/ - أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الكيني ويليام روتو.

وشجع بلينكن، بحسب البيان، الحوار السلمي والبناء لحل الخلافات السياسية في كينيا..وذلك على خلفية الخلاف بين الرئيس الكيني وزعيم المعارضة رايلا أودينجا، منذ عدة أشهر.

وناقش الجانبان سبل النظر بإيجابية لكينيا في قيادة قوة متعددة الجنسيات في هايتي.