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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تشيد بدور المغرب في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي

ملك المغرب محمد
ملك المغرب محمد السادس
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 أشادت الولايات المتحدة بدور ملك المغرب محمد السادس، في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي وتعزيز المصالح الثنائية المشتركة. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها  الإلكتروني، اليوم /الأحد/؛ بمناسبة عيد العرش في المغرب - إن واشنطن والرباط تتمتعان بعلاقة عميقة وتاريخية تستمر في إفادة شعبي البلدين، مؤكدا أن "علاقتنا العميقة والثابتة لا تزال من أعمدة السلام والاستقرار لبلدينا والمنطقة".
وأضاف الوزير الأمريكي: "بالنيابة عن حكومة ومواطني الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتي وتهنئتي للملك محمد السادس وشعب المغرب بمناسبة عيد العرش، ونشكركم كونكم من أقدم أصدقائنا وأقربهم".

الولايات المتحدة المغرب