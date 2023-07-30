الولايات المتحدة تشيد بدور المغرب في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي

الأحد 30/يوليو/2023 - 12:15 م

أشادت الولايات المتحدة بدور ملك المغرب محمد السادس، في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي وتعزيز المصالح الثنائية المشتركة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/؛ بمناسبة عيد العرش في المغرب - إن واشنطن والرباط تتمتعان بعلاقة عميقة وتاريخية تستمر في إفادة شعبي البلدين، مؤكدا أن "علاقتنا العميقة والثابتة لا تزال من أعمدة السلام والاستقرار لبلدينا والمنطقة".

وأضاف الوزير الأمريكي: "بالنيابة عن حكومة ومواطني الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتي وتهنئتي للملك محمد السادس وشعب المغرب بمناسبة عيد العرش، ونشكركم كونكم من أقدم أصدقائنا وأقربهم".