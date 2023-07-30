القبض على لصين بمنطقتى حلوان والجمالية

القى رجال مباحث القاهرة القبض على لصين يتهمة سرقة المواطنيين بمنطقتى حلوان والجمالية.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشقق السكنية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامه بعرض (مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولين المصدر")على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.. وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأسلوب "المغافلة" ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

