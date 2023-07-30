استمرار البحث عن جثمان طالب ثانوية عامة غرق ببورسعيد

تكثف الأجهزة المعنية من جهودها، اليوم الأحد، للبحث عن جثمان طالب ثانوية عامة غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية نطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد.

وكان زملاء طالب الثانوية العامة قد أشاروا إلى أن زميلهم "زياد خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف وكان في انتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة في البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بمايوه أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.

وحذرت إدارة السياحة والمصايف والشاطئ بمحافظة بورسعيد، في بيان لها صباح اليوم على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على الفيسبوك، من ارتفاع أمواج البحر، اليوم، الأمر الذي يشكل خطورة على أرواح رواد الشاطئ.

يشار إلى أن شواطئ بورسعيد سجلت 4 حالات غرق منذ بدء موسم صيف 2023 من بينهم طفلين.