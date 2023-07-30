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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أهالي المنيب يستغيثون بالمسئولين لرفع عددا من أكوام القمامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كان قد ورد إلى البوابة نيوز رسالة من خطرًا على حياة المواطنين نظرا لارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض.

وكان  قد اضاف احدى سكان المنطقة  ان انتشار القمامة اصبح فى كل مكان وان منطقة المنيب تعانى  بانتشار أكوام من مخلفات القمامة والتى تحاصرها من كل اتجاه والعديد من الاماكن الأخرى وتحديدا شارع  مكة المكرمة متفرع من شارع  يوسف رياض حدائق جزيرة الدهب  ، والتي تقطع الطريق العام  وتمثل خطرا كبيرا على الماره من كبار السن والاطفال 

وكان الاهالى  قد انتقدوا غياب المحافظ أو الأجهزة التنفيذية الممثلة لها عن التواجد بالشارع وعدم رفع أكوام مخلفات القمامة  التي تتواجد بكثرة بمنطقة المنيب بأكملها ولا يوجد مسئول بالحي أو المحافظة يكلف خاطره بالمرور على تلك المناطق بل تفرغوا للأماكن الراقية فقط.

جزيرة المنيب صوت الناس المحافظ حي جنوب