ads
الأحد 30 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق شقة سكنية بعقار مكون من 11 طابقا بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 11 طابق بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 11 طابق جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخماد حريق شقة سكنية الحمايه المدنيه بالجيزة الحماية المدنية انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حريق نشب داخل شقة حريق داخل شقة سكنية دائرة قسم شرطة الأهرام نشوب حريق داخل شقة سكنية مديرية امن الجيزة محاصرة النيران