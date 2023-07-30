إخماد حريق شقة سكنية بعقار مكون من 11 طابقا بالهرم

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 11 طابق بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 11 طابق جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.