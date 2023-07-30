بالصور.. رئيس قرية الجبيل بطور سيناء يتابع سير العمل بوحدة طب الأسرة

تابع أحمد مروان، رئيس قرية الجبيل، التابعة للعاصمة طور سيناء، اليوم الأحد، سير العمل وانتظامه بوحدة طب الأسرة بالقرية، حيث تفقد غرفة الاستقبال والطوارئ للتأكد من توافر رصيد كاف من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة كذلك توافر الأمصال والتطعيمات الروتينية، مشدداً على ضرورة إلتزام الفريق الطبي بوحدة طب الأسرة على تقديم الدعم ويد العون للمترددين من المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتقدم الوحدة خدمات (طب الأسرة، التطعيمات، التثقيف الصحي، أسنان، متابعة الحمل، إضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، كما تضم مكتب خدمة صحة ومعمل تحاليل ومعمل أمراض متوطنة.

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء تشمل 10 وحدات ومراكز صحية بالإضافة إلى مستشفى أبو رديس المركزى وشرم الشيخ الدولي، حيث تتبع هذه المنشآت الصحية 8 إدارات صحية تغطى كافة أرجاء محافظة جنوب سيناء، وهم إدارات "الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، وأبوزنيمة، ونويبع، وأبورديس، وسانت كاترين، ودهب)، وأن تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية والتشغيل التجريبى للمحافظة بلغت 3.28 مليار جنيه.

وجرى إنشاء 5 وحدات صحية جديدة بالمحافظة، إضافة إلى تطوير 18 وحدة صحية، قبل الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وتضم الوحدات الصحية الجديدة التى جرى إنشائها كلا من: الوحدة الصحية بحى الزهراء في مدينة الطور، والوحدة الصحية بمنطقة العسلة التابعة لمدينة دهب، ووحدة المراخ الجديدة بمدينة طابا، ومركز طب الأسرة بمدينة رأس سدر، ومركز طب الأسرة بمدينة أبوزنيمة.

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