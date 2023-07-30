كاتب صحفي: القضية الفلسطينية محور رئيسي للأمن القومي المصري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن مدينة العلمين الجديدة تحتضن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ.

وأضاف الطاهري عبر "إكسترا نيوز" أن موقف مصر المعلن هو أن القضية الفلسطينية تشكل جزءً رئيسيًا للأمن القومي المصري.

وتابع: "إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني هدف استراتيجي مصر منذ عام 2007، حيث لم تتوقف الجهود المصرية المركبة والموزعة على الكثير من الأنشطة الأمنية، السياسية، الدبلوماسية، الاقتصادية، الإنسانية، بالإضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة".

وأكد أن تلك الجهود المركبة وضعت أمامها إنهاء الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007 وحتى اليوم هدفًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن مصر لم تتوقف أبدًا على مسألة فتح قنوات الاتصال مع جميع الأشقاء في القوى السياسية والفصائل الفلسطينية، وتقريب وجهات النظر ومحالة إحداث تقارب وإيجاد المناخ المناسب لتحقيق التوافق.

واستكمل: "مصر ليس لديها أي صالح إلا الشعب الفلسطيني والحقوق التاريخية وتقوية الموقف الفلسطيني".