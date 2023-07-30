الفلبين: مصرع 16 شخصا وأكثر من مليون متضرر بسبب إعصار "دوكسوري"

الأحد 30/يوليو/2023 - 11:03 ص

أفادت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين اليوم الأحد، بأن 16 شخصا لقوا مصرعهم جراء إعصار إيجاي (الاسم الدولي: دوكسوري) والرياح الموسمية الجنوبية الغربية، فضلا عن تضرر أكثر من مليون شخص.

ونقلت صحيفة (فلبين ستار) المحلية عن بيان اللجنة قوله "إن الاضطرابات المناخية أسفرت عن فقد 20 شخصا وإصابة 52 آخرين، كما فر أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم".

وتسببت التأثيرات المشتركة لإيجاي والرياح الموسمية الجنوبية الغربية أيضا في إحداث فوضى في القطاع الزراعي؛ حيث تأثر أكثر من 105000 مزارع وصياد.

في الوقت نفسه، قدرت الأضرار الأولية التي لحقت بالبنية التحتية في البلاد بحوالي 4.3 مليار بيزو؛ بما يعادل 78 مليونا و300 ألف دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن (إيجاي) خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام.. وحذر العلماء من أن الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف القوية تتفاقم بسبب تغير المناخ.