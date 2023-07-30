اتحاد الكرة: 100 ألف جنيه تكلفة كشف المنشطات فى الموسم الجديد

حددت رابطة الأندية المصرية شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد 2023 – 2024 ، بأن يتحمل كل نادٍ من أندية الدوري الممتاز 100 ألف جنيه رسوماً للكشف عن المنشطات، تسدد على دفعتين مع كل فترة قيد أو تسجيل لاعبين.



كما تقرر أن يسدد كل نادٍ فى الدوري الممتاز مليون و750 ألف جنيه للحكام تسدد على دفعتين.



وتُسدد مبلغ 875000 ألف جنيه إلى رابطة الأندية المحترفة مع القائمة الأولى، ونفس المبلغ مع فترة القيد الثانية.



كما تحدد فتح باب القيد يوم 27 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس للفترة الأولى وتنتهي القوائم الإضافية للدوري الممتاز حتى 14 / 9 / 2023.