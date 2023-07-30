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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء التصويت في استفتاء على تعديلات دستورية في جهورية إفريقيا الوسطى

إفريقيا الوسطى
إفريقيا الوسطى
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 فتحت مراكز الاقتراع في جمهورية إفريقيا الوسطى أبوابها للتصويت في استفتاء على تعديلات دستورية من شأنها أن تتيح للرئيس فوستان آرشانج تواديرا، حكم البلاد لولاية ثالثة. 

وذكرت قناة (فرانس 24) - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، أن التعديلات الدستورية المقترحة تزيد مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 أعوام، وتلغي الحد الأقصى الذي يسمح للرئيس بالبقاء في السلطة لفترتين رئاسيتين فقط، مشيرة إلى أنه يحق لنحو 1.9 مليون ناخب مسجل المشاركة في التصويت.
تجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب الرئيس تواديرا، للمرة الأولى في عام 2016، وأعيد انتخابه مجددا لشغل ولاية ثانية في عام 2020، ونجا من عدة محاولات انقلاب من قبل جماعات متمردة.

إفريقيا الوسطى تعديلات دستورية