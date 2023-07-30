وكيل "صحة مطروح" يتابع حالة مصابى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل

تابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الدكتور مبروك سالم، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالقرب من قرية جلالة، وذلك فور تلقيه بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم الدفع بسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث لأسعاف ونقل المصابين، حيث بلغ عدد المصابين نتيجة الحادث 3 وفيات و37 مصابا، استقبلت مستشفى الضبعة المركزى 34 مصابا وحالتي وفاة فى موقع الحادث، فيما استقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزى 3 مصابين وحالة وفاة فى موقع الحادث.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات.

وتابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين بالتواصل المباشر مع ادارة مستشفى الضبعة المركزى وغرفة طوارئ المستشفى وكذلك مستشفى رأس الحكمة المركزي، وتنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وأخرى تحتاج إلى تدخل جراحي، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم،

كما أسفر الحادث عن حدوث ثلاث حالات وفاة فى موقع الحادث تم نقل حالتين الي مستشفى الضبعة وحالة الى مستشفى رأس الحكمة وجاري انهاء الإجراءات.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بالمستشفيين تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفيين.

كما تأكد "سالم" من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفيين وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارى حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.



وقدم "سالم" الشكر للفريق الطبي والإداري بمستشفى الضبعة المركزى ومستشفى رأس الحكمةالمركزى على التدخل السريع وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث وحثهم على التفانى فى العمل من اجل تقديم خدمة طبية أفضل لساكنى المحافظة وزائريها من مختلف الجنسيات.

وأكد "سالم" على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائرى مطروح بجميع المراكز.