السلطات الإنجليزية: استقرار عناصر "فاجنر" بمعسكر وسط بيلاروسيا

أعلنت السلطات الإنجليزية، استقرار الآلاف من عناصر فاجنر بمعسكر في تسيل وسط بيلاروسيا منذ منتصف يوليو الجاري، وذلك حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي، إن أكثر من 100 جندي من مجموعة المرتزقة الروسية “فاجنر” يتجهون نحو شريط رفيع من الأرض بين بولندا وليتوانيا، وحذّر من أنهم قد يتظاهرون بأنهم مهاجرون لعبور الحدود.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، أمس السبت، أن حكومته تلقت معلومات تفيد بأن مرتزقة فاجنر ليسوا بعيدين عن جرودنو، وهي مدينة تقع في غرب بيلاروسيا بالقرب من المنطقة، التي تُعرف أيضًا باسم فجوة أو ممر سوالكي.