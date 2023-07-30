استمرار الجهود المصرية لحماية الشعب الفلسطينى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا عن جهود مصر المستمرة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى اللقاءات الثنائية التي لا تتوقف بين القيادتين المصرية والفلسطينية، ومؤتمرات دولية وعالمية حول فلسطين، فيها جميعا مصر حاضرة بقوة داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني ومدافعة عن حقوقه المشروعة.

وأكد التقرير أن هناك لقاءات ثنائية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، وتشدد القاهرة دائما على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وأوضح التقرير أن هناك قمما ثلاثية عقدت أوائل العام الجاري ضمت إلى جانب الرئيس السيسي وأبومازن، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وخلالها حذرت مصر من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددت على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

واختتم أن ثوابت مصر لم تتغير، خاصة أن مطالبها واضحة في كل مؤتمر أو اجتماع دولي أو إقليمي يتعلق بفلسطين من ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابعة من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".