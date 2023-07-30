صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 17،339.96 نقطة.

وارتفع ايضا مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3،529.83 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 5،199.36 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3،147.66 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 20،927.62 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.19%، مسجلا 7،271.02 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.38% وصولا لمستوي 2،891.82 نقطة.