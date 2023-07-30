بالأسماء.. مصرع وإصابة 40 شخصا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق مطروح

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 37 آخرين، اليوم الأحد، نتيجة حادث تصادم أتوبيس رحلات بسيارة نقل أمام قرية جلاله التابعة لمركز ومدينة الضبعة على طريق الإسكندرية مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي والضبعة المركزي.

استقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي والضبعة المركزي بمحافظة مطروح، 37 مصابا و3 جثث هامدة نتيجة وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل بالطريق الساحلي.

المصابون:

1_عمر محمد سلامة 14سنة مصاب بكسر مضاعف بالساق ين والذراع الأيسر.

2_معاذ محمد سلامة 14 سنة مصاب بإشتباه كسر بالضلوع.

3_ مالك محمد سلامة سنتين مصاب بجرح قطعي بالساق اليسرى.

4_ هبة عبد الجواد صبرى 40 سنة مصابة بى سى وكدمات.

5 محمد هاني بسيونى 15 سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.

6_ هانى بسيونى أبو حمد 47 سنه مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى وبي سى.

7_ منى محروس أبو حمد 40 سنه مصاب بإشتباه كسر بالساقين.

8_عزة حسن الوكيل 53 سنة مصابة بى سى وكسر بالساق الأيمن.

9_ أحمد حسن النفياوى 12سنة مصاب بجرح أسفل الذقن 3سم جرح متهتك الركبه اليمنى.

10_ طارق هانى بسيونى 10 سنوات مصاب بجرح بالوجه 10 سم.

11_ وجيه هانى أبو حمد 12سنة مصاب بجرح أعلي العين اليسر.

12_ إيهاب توفيق الشرقاوى 30 سنة مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

13_ مايا محمد النفياوى 5 سنوات مصابة بى سى إشتباه كسر بالساق اليمنى.

14_ ريماس أحمد النفياوى 4 سنوات مصابة بجروح متعددة بالرأس ونزيف بالبطن.

15_ محمد عثمان الشرقاوى 27 سنة مصاب بجروح قطعية بالوجه والرأس.

16_ باسم سلامه النفياوى 42 سنة مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى.

17_ غيداء السيد الصاوى 32 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

18_ مالك صبحى الحليسى 2سنه مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

19_ فادية أحمد الحليسي 62 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

20_ رحاب عماد الصباغ 24 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

21_ جنه إيهاب توفيق 3 سنوات مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

22_سجدة إيهاب توفيق سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

23_ إسراء محمد الحليسي 11 سنة مصابة بإشتباه بى سى وكسر بالذراع الأيمن.

24_ صبحى عبدالفتاح عزت 40 مصاب بى سى وكدمات.

25_عبد الفتاح عزت الحليسى 70 سنه مصابة بى سى وكسر بالقدم اليسرى.

26_ أحمد صبحي الحليسى 12سنه مصاب بى سى وكسر بالساق اليسرى.

27_ حسن أحمد النفياوى 25سنه مصاب بإشتباه بى سى وكسر بالضلوع.

28_ فاطمه محمد المتولي 60 سنه مصابة بإشتباه كسر بالكتف الضلوع.

29_ عماد عبد الفتاح الحليسى 34 سنه مصاب بى سى وكدمات.

30_ سمر سمير أيوب 29 سنه مصابة بكدمات متفرقه بالجسم.

31_أحمد عماد عبد الفتاح 9سنوات مصاب بجروح متعدده بفروة الرأس.

32_ملك عماد عبد الفتاح 7 سنوات مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

33_ مصطفى عماد عبد الفتاح 7 سنوات مصابة جرح بالأنف وجرح بالقدم اليسرى.

34_ منة الله أسعد الغباشى 29 سنه مصابة سحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

35_عثمان محمد عثمان الشرقاوى 3سنوات مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

36_ حور محمد عثمان 6 سنوات مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.