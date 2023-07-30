99.2 % نسبة النجاح بمدارس التمريض في بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، النتيجة العامة لمدارس التمريض ببورسعيد للعام 2023/2022 بنسبة نجاح 99,2%.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، لاعتماد النتيجة عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطالبات الناجحات في الشهادة الإعدادية والمتقدمات للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة.

وجرى القبول في مدرسة بورفؤاد الثانوية الفنية للتمريض بنات، ومدرسة النصر الثانوية الفنية للتمريض، ومدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية للتمريض .

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد، أن مدارس التمريض ببورسعيد تقام على أعلى مستوى وزودت بكافة الإمكانيات اللازمة، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.