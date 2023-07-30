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الأحد 30 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباريات اليوم.. الأهلي أمام الداخلية و4 مواجهات نارية بالبطولة العربية

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض البوابة نيوز، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، والذي يشهد العديد من المباريات، تتصدرها مواجهة الأهلي والداخلية في كأس مصر، بالإضافة إلى 4 مواجهات نارية في البطولة العربية.

مواعيد مباريات كأس مصر والقناة الناقلة

الأهلي X  الداخلية – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الابطال والقنوات الناقلة

الوداد المغربى X أهلي طرابلس – الساعة 4 عصرا على قناة SSC 1

الشرطة العراقى X الترجي التونسى – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1         

الهلال السعودي X السد القطرى – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1   

الاتحاد السعودي X النادي الصفاقسي – الساعة 10 مساء على قناة SSC 1   

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

كوريا الجنوبية X المغرب – الساعة 7:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 1 English

سويسرا Xنيو زيلندا – الساعة 10 صباحا على قناة beIN Sports HD 1 English

النرويج X الفلبين – الساعة 10 صباحا على قناة beIN Sports HD 2 English 

ألمانيا  X كولومبيا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 English

مواعيد مباريات ودية

ليستر سيتي X ليفربول – الساعة 12 ظهرا       

مانشستر سيتي X  أتلتيكو مدريد – الساعة 2 ظهرا 

أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 7 مساء                   

طرابزون سبور X آيك أثينا – الساعة 8 مساء

تشيلسي X فولهام – الساعة 9:45 مساء   

فياريال X سبورتنج لشبونة – الساعة 10 مساء

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