مباريات اليوم.. الأهلي أمام الداخلية و4 مواجهات نارية بالبطولة العربية

تستعرض البوابة نيوز، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، والذي يشهد العديد من المباريات، تتصدرها مواجهة الأهلي والداخلية في كأس مصر، بالإضافة إلى 4 مواجهات نارية في البطولة العربية.

مواعيد مباريات كأس مصر والقناة الناقلة

الأهلي X الداخلية – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الابطال والقنوات الناقلة

الوداد المغربى X أهلي طرابلس – الساعة 4 عصرا على قناة SSC 1

الشرطة العراقى X الترجي التونسى – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1

الهلال السعودي X السد القطرى – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1

الاتحاد السعودي X النادي الصفاقسي – الساعة 10 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

كوريا الجنوبية X المغرب – الساعة 7:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 1 English

سويسرا Xنيو زيلندا – الساعة 10 صباحا على قناة beIN Sports HD 1 English

النرويج X الفلبين – الساعة 10 صباحا على قناة beIN Sports HD 2 English

ألمانيا X كولومبيا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 English

مواعيد مباريات ودية

ليستر سيتي X ليفربول – الساعة 12 ظهرا

مانشستر سيتي X أتلتيكو مدريد – الساعة 2 ظهرا

أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 7 مساء

طرابزون سبور X آيك أثينا – الساعة 8 مساء

تشيلسي X فولهام – الساعة 9:45 مساء

فياريال X سبورتنج لشبونة – الساعة 10 مساء