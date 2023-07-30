دراسة طبية تكشف تاثير ارتفاع دراجة الحرارة وعلاقتها بالصحة العقلية

كشفت كلية بايلور للطب في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية عن الآثار الخطيرة لدرجات الحرارة المرتفعة على الصحة العقلية والأمراض المرتبطة بها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية بايلور للطب الدكتور عاصم شاه في تصريحات صحفية ان كل الأمراض العقلية تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة لأنها تؤدي إلى المزيد من الإرهاق والتهيج والقلق ويمكن أن تفاقم نوبات الاكتئاب وفق بيان صادر عن الكلية فإن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تسبب الغضب والتهيج والعدوانية وعدم الراحة والتوتر والإرهاق.

وكان قد اضاف شاه ان الحرارة تعمل على مادة السيروتونين والناقل العصبي الذي ينظم الحالة المزاجية مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السعادة وزيادة التوتر والإرهاق ويمكن أن يتطور الأمر إلى سلوك عدواني وتشوش ذهني و أن تؤدي التغيرات المناخية مثل الجفاف والتغيرات الشديدة في درجة الحرارة إلى زيادة الملوثات ومسببات الحساسية التي تؤدي إلى تدهور جودة الهواء.

وكان قد اوصى ببعض الارشادات وهى ترطيب وإبقاء رأسك مغطى في الخارج وحاول البقاء في الظل وإذا كنت تمشي بالخارج عادة فانتقل إلى الداخل عن طريق المشي في مركز تجاري أو مكان كبير به مكيف هواء وإذا كنت تتناول أدوية نفسية فاستشر طبيبك إذ تتفاعل بعض الأدوية بشكل سلبي مع الحرارة الزائدة.