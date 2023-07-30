البطولة العربية.. الزمالك يستعد لمواجهة الشباب السعودي غدا لضمان التأهل

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بداية مثالية، في افتتاح مشواره بالبطولة العربية، بعد الفوز العريض الذي حققه الفارس الأبيض، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد، ويواصل الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الشباب السعودي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الشباب السعودي، غدًا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ويأمل الفارس الأبيض في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الغد للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي ويضمن الفوز للفريق الأبيض، التأهل مباشرة للدور التالي بعيدًا عن نتيجة اللقاء الختامي أمام النصر السعودي.

ومنحت رباعية سيف الدين الجزيري وأحمد السيد زيزو، وسقد عبدالله نيمار، الزمالك صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل النصر السعودي، سلبيا.

وشهد اللقاء تعرض السنغالي إبراهيما نداي، لإصابة خطيرة في الرأس، خرج على إثرها بديلا مع بداية أحداث الشوط الثاني، وانتقل اللاعب مباشرة إلى إحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية، تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة.

وأشار طبيب الزمالك، أن نداي تعرض لإصابة بكدمة في عظام الفك، وخضع اللاعب السنغالي للملاحظة لمدة 24 ساعة، لتحديد موقفه من العودة للتدريبات اليوم.

ووصل المدرب الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، للفوز العاشر مع الفارس الأبيض، بعد 16 مباراة، شهدت على تلقي الفريق هزيمتين، وتعادل في 3 مباريات، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أسوريو 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 18 هدفًا.

ويستعجل مسؤولوا الزمالك، وصول البطاقة الدولية ليوسف أوباما، العائد حديثًا من الإعارة، فيما قام مجلس الإدارة بقيد الثلاثي حمدي علاء ومحمود علاء وأحمد زكي، وينتظر أحمد أيمن منصور، انتهاء أزمة إيقاف القيد ليتم تسجيل في قائمة الفريق مرة أخرى.

ويغيب محمود علاء، عن صفوف الزمالك الذى بسبب إصابته بتمزق فى أربطة الأنكل، ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض لمدة 3 أسابيع حتى يكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويفتقد الزمالك لجهود عبد الله جمعة ومحمود شبانة وسامسون أكينيولا، لأسباب فنية، ويغيب أحمد بلحاج، بعد انتهاء إعارته من أسوان، بالإضافة إلى محمود حمدي الونش بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومحمد عبدالشافي الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

وتضم قائمة الزمالك، 25 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.