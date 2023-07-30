أوكرانيا: الجيش يشن 9 غارات على مجموعات تمركز روسية وهناك 36 اشتباكا قتاليا

الأحد 30/يوليو/2023 - 09:45 ص

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أن سلاح الجو الأوكراني نفذ 9 غارات على مجموعات من القوات والمعدات الروسية، كما أسقط الجيش الأوكراني 4 طائرات استطلاع بدون طيار.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم عن الهيئة إن الاتحاد الروسي يواصل شن حرب عدوانية، على الرغم من الخسائر الفادحة، حيث وقع 36 اشتباكا عسكريا خلال اليوم الماضي.

وتابع الجيش "خلال الـ24 ساعة الماضية، أصابت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية نظاما مدفعيا في موقع إطلاق نار، ومستودع ذخيرة، ومحطة حرب إلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة قوة بشرية معادية".

وشن الروس خلال الـ24 ساعة الماضية 8 ضربات صاروخية، و33 ضربة جوية، و53 قذيفة صاروخية على مواقع للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، ولسوء الحظ، هناك ضحايا بين السكان المدنيين، حيث تم تدمير المباني السكنية.

وأوضحت هيئة الأركان العامة "أن احتمال شن مزيد من الضربات الصاروخية والجوية على كامل أراضي أوكرانيا لا يزال مرتفعا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم نفذه نظام كييف بواسطة 25 مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم، دون وقوع إصابات.

وأوضحت الدفاع الروسية ـ في بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أنه تم تدمير 16 مسيرة أوكرانية بنيران أنظمة الدفاع الجوي، بينما تم تعطيل 9 مسيرات أوكرانية أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية دون أن تصل إلى الهدف، مشيرة إلى أن المسيرات تحطمت في البحر الأسود قرب رأس "تارخانكوت" في غرب شبه الجزيرة، دون وقوع أضرار او إصابات.