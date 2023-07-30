اليوم ..طقس حار رطب نهارا على القاهرة والعظمي 35درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب جنوب سيناء و جنوب البلاد،وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 85 الى 90 % للعظمى والصغرى من 30 الى 15%.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 24 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغري 28 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى28 درجة .