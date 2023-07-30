بالفيديو.. رجال الإطفاء يكافحون النيران في ريف اللاذقية بسوريا

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد رجال الإطفاء يكافحون النيران في ريف اللاذقية بسوريا.

امتدت الحرائق على مساحة واسعة نتيجة شدة الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة، وكثافة الغطاء النباتي والمساحات الكبيرة، التي تغطيها الأعشاب، بكثرة في المواقع ما أدى لامتداد ألسنة اللهب.

شهدت غابات ريف اللاذقية الشمالي حرائق واسعة حيث تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران وتطويقها. وقامت السلطات بوضع قوات الدفاع المدني في حالة تأهب واستنفار تام بعد أن رفعت حالة الطوارئ.

وتشارك عناصر من الدفاع المدني المدعومة بعناصر من رجال الإطفاء وقوات الجيش والطيران المروحي في عمليات إخماد الحرائق.