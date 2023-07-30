انتشال جثة نجل الفنان حسن يوسف من البحر بالساحل الشمالي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة نجل الفنان الكبير حسن يوسف عقب غرقه أثناء قضاء إجازة المصيف في الساحل الشمالي.

وانتشل أفراد الإنقاذ جثة شاب يدعى عبد الله 35 عامًا من داخل مياه البحر بالساحل الشمالي وتبين بالفحص أنه نجل الفنان حسن يوسف وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى العلمين لحين صدور قرار النيابة.

وكان قد لفظ عبد الله نجل الفنان المصري الكبير حسن يوسف؛ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي بإحدى القرى السياحية، أمس السبت، بعد صراع كبير مع إسفكسيا الغرق.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بوجود غريق داخل مياه البحر وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتم انتشال جثة لشاب في العقد الثالث من العمر وتبين أنه نجل الفنان المصري حسن يوسف ويُدعى عبد الله وتم نقل الجثة إلى مستشفى العلمين وأخطرت النيابة للتحقيق.