أمام العدالة| محاكمة متهمي «أحداث شغب السلام».. و«الاقتصادية» تنظر قضية جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا: الجنايات تنظر محاكمة متهمي أحداث شغب السلام والمحكمة الاقتصادية تنظر محاكمة جديدة لمرتضى منصور بتهمة سب الخطيب.



- «الاقتصادية» تنظر محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب

تنظر المحكمة الاقتصادية الدعوى التي أحالتها نيابة الشئون الاقتصادية لرئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناءً على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وأضاف «عثمان» أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور مُعاقب عليها بالحبس الوجوبى والغرامة، بحسب مواد الاتهام التى أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت أيضًا جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي.

ويحاكم مرتضى حاليًا في قضيتين آخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحبسه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل.

أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، مؤجلة لجلسة 2 أغسطس.

كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضًا محاكمة مرتضى في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، لاتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

يذكر أن محكمة النقض قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب وهي العقوبة التي نفذها.



- الجنايات تنظر محاكمة متهمي أحداث شغب السلام



تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، فتح محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب السلام".

أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر.

- محاكمة محامي عبد الله رشدي بتهمة السب والقذف والتهديد المرتبطة بجيهان العراقية

تستكمل محكمة جنح المعادي جلسات نظر الاتهامات الموجهة لمحامي عبد الله رشدي أحمد مهران عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية والمرفوعة عن طريق الدكتور هاني سامح المحامي.



جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي، ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.



يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه، واستندت القضية الجنائية إلى مواد العقاب المنصوص عليها للجرائم الواردة في المواد 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و306 و308 مكرر و308 و302 وو303 و40 من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة والمادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003 وجميعها عن السب والقذف واستغلال وسائل التواصل في تلك الجرائم.