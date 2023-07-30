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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر تنظم النسخة الــ22 من المعرض الدولي للسياحة سبتمبر المُقبل

الجزائر
الجزائر
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تنظم الجزائر النسخة الــ22 من المعرض الدولي للسياحة والأسفار في الفترة الممتدة ما بين 28 سبتمبر و 1 أكتوبر المُقبلين، بقصر المعارض في الجزائر العاصمة.

وذكرت وزارة السياحة الجزائرية - في بيان صحفي السبت - أن هذه النسخة ستعرف مشاركة مختلف الفاعلين والشركاء في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، على غرار وكالات السياحة والأسفار، والمؤسسات الفندقية والخدماتية، بالإضافة إلى أصحاب المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال.

ويعد هذا المعرض من أهم التظاهرات السياحية المُنظمة في الجزائر، وهو فرصة لتعزيز الوجهة السياحية الجزائرية، خاصة وأنه يتزامن مع انطلاق موسم السياحة الصحراوية.

كما يعتبر المعرض، مناسبة لمختلف المتعاملين الجزائريين والأجانب من وكالات السياحة والأسفار والمستثمرين ومدراء المؤسسات الفندقية والسياحية لعرض منتجاتهم وتبادل الخبرات وإقامة شراكات مع مختلف المهنيين والفاعلين في الحقل السياحي.

الجزائر المعرض الدولي للسياحة قصر المعارض