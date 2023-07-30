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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت: ما يتم تداوله حول قطع الكهرباء عن بعض المرافق «غير دقيق»

الكويت
الكويت
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أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن إغلاق أجهزة التكييف في بعض المدارس والجهات الحكومية وفصل الكهرباء عن المناطق الصناعية والشاليهات والمزارع، "غير دقيق".

وقالت الوزارة - في بيان مساء السبت - إن المعلومات الواردة في الأخبار المنشورة تأتي ضمن خطة الطوارئ، التي يتم إعدادها سنويا بشكل روتيني قبل دخول موسم الصيف، وتأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة وخطط توفير البدائل في الحالات الطارئة فقط.

وأوضحت أن الخطة تأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة وخطط توفير البدائل في الحالات الطارئة فقط، لافتة إلى أنها مستمرة بحملاتها التوعوية لتوفير الكهرباء والماء وتقليل الهدر في الاستهلاك والمحافظة على موارد الدولة واستدامتها من خلال الاستخدام الأمثل لها.

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية الكهرباء الكويت