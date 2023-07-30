وزير الخارجية الهنغاري يرد على اتهامات بيربوك له بالكذب

نفى وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اتهامات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، له بالكذب حول مسألة العقوبات ضد روسيا وأهدافها.

وقال سيارتو: "لا يتذكر الجميع أنه خلال المناقشة حول حزمة العقوبات الأخيرة، ادعت الزميلة الألمانية أنني كنت أكذب عندما قلت إن السلام كان متوقعا من حزم العقوبات. يمكن على الإنترنت العثور على بيان صحفي من مفوضية الاتحاد الأوروبي بعد تبني الحزمة الأولى من العقوبات تقول إن الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات حتى يحل السلام في أقرب وقت ممكن. والآن يقولون إنه لم يدرج أحد تقريب السلام في التوقعات من حزم العقوبات".

ووصف وزير الخارجية الهنغاري دعوة الاتحاد الأوروبي باستمرار إلى تسوية سلمية لجميع النزاعات المسلحة والحروب قبل النزاع في أوكرانيا بأنها "نفاق شديد".

وتابع: "الآن هناك حرب في أوروبا، وجهة نظر الاتحاد الأوروبي هي أنه لا يمكن التحدث عن السلام، وبدلا من ذلك، يمكن الحديث عن أي شيء. عندما تكون الحرب خارج أوروبا، يقولون: أنهوها، الآن الحرب في أوروبا، يقولون: استمروا أعتقد أن هذه الازدواجية في المعايير غير مقبولة".

وأشار إلى أنه عندما يتحدث في اجتماعات دولية عن ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، يسمونه "جاسوسا روسيا".