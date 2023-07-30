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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: البايدينون حصلوا على ملايين الدولارات من أوكرانيا والآن كييف تتلقى المليارات

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على أوكرانيا.

وقال: "لقد تلقى البايدينون ملايين الدولارات من أوكرانيا. والآن تتلقى أوكرانيا مليارات ومليارات الدولارات من دافعي الضرائب الأمريكيين.. ليس لدينا ذخيرة".

واتهم ترامب الرئيس الأمريكي الحالي وعائلته بالفساد.

وصرح ترامب في وقت سابق أنه إن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيطالب الاتحاد الأوروبي بتعويض بلاده مخزوناتها من الأسلحة والذخائر، التي استنزفتها إمدادات أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوكرانيا البايدينون