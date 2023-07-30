ترامب: البايدينون حصلوا على ملايين الدولارات من أوكرانيا والآن كييف تتلقى المليارات

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على أوكرانيا.

وقال: "لقد تلقى البايدينون ملايين الدولارات من أوكرانيا. والآن تتلقى أوكرانيا مليارات ومليارات الدولارات من دافعي الضرائب الأمريكيين.. ليس لدينا ذخيرة".

واتهم ترامب الرئيس الأمريكي الحالي وعائلته بالفساد.

وصرح ترامب في وقت سابق أنه إن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيطالب الاتحاد الأوروبي بتعويض بلاده مخزوناتها من الأسلحة والذخائر، التي استنزفتها إمدادات أوكرانيا.