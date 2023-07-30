بدون رجيم.. كيف تتخلصين من الكرش وتحصلين على بطن مسطحة؟

البطن المسطحة حلم كل فتاة والحصول عليها ليس بالأمر السهل بل يحتاج لنظام غذائي صحي وتمارين رياضية مكثفة، ولكن العديد من الفتيات يحلمن بالحصول عليها دون اتباع نظام غذائي؛ لذلك تقدم «البوابة نيوز» نصائح لتقليل حجم البطن والحصول على بطن مسطحة دون اتباع رجيم.



- نصائح للحصول على بطن مسطحة

قللي من تناول الخضار النيئة وحددي لنفسك نوعًا محددًا من الخضار الخام في كل وجبة، فقد لا تتمكن أمعائك من دعم الألياف شديدة الصلابة إذا لزم الأمر، مرريها بسرعة في المقلاة، ولا تنسي تقشير الخضر والفواكه، والشيء نفسه بالنسبة للبطاطس الجديدة، حتى العضوية.

تسهيل الهضم حيث توصي الاختصاصية كلوتو بتتبيل وصفاتك بمكونات مثل بذور الشمر على رقائق السمك، وإكليل الجبل على اللحوم، واليانسون النجمي وغيرها المفيدة لصحة الأمعاء، واشربي منقوع الزعتر أو بلسم الليمون حيث توجد الكثير من الإضافات الصغيرة التي تملك فوائد جمة على الجهاز الهضمي.

اختاري زيوتًا جيدًا واستعملي زيت الزيتون للطهي لتتبيل المأكولات الباردة، استخدمي زيوت بذور اللفت أو الجوز أو الكاميلينا، للحفاظ على أوميجا 3 (الأحماض الدهنية الأساسية)، أو قومي بإضافتها فقط كرذاذ على الخضار المطبوخة أو الأطعمة النشوية في نهاية الطهي، للطبخ يفضل زيت الزيتون أو السمسم أو زيت جوز الهند، لأنها أكثر مقاومة للحرارة مع تجنب درجات الحرارة المرتفعة.

جربي السيليوم الأشقر وهذه نصيحة لتخفيف حركات الأمعاء العصبية، ويشجع هذا النبات على تطوير البكتيريا الجيدة الضرورية لتوازن الجراثيم المعوية، ويمكنك تناول بذوره بشكل طبيعي أو على شكل مسحوق أو حبيبات (في الصيدليات)، للاستخدام طويل الأمد، اطلبي نصيحة الطبيب.

تعزيز الأوميجا 3 بعض الزيوت (بذور اللفت، الجوز، الكاميلينا)، الرنجة، الخس، البيض وغيرها غنية بالأوميجا 3 وتقلل من الالتهابات ونفاذية الأمعاء، فكري أيضًا بتناول بذور الكتان المطحونة جيدًا، و10 جرامات تغطي أكثر من نصف الاحتياجات اليومية، يمكنك رشه على السلطات والحلويات واللبن والكومبوت.

حافظي على البكتيريا الجيدة حيث يفضل تناول الخضار المجففة في الحساء مثل العدس المقشور مع الكمون، وأيضًا تناول عصائر الخضروات (العصيدة مع حليب البندق، وحلوى حليب جوز الهند)، وجبن الأغنام، والأطعمة الغنية بالمخمرات المفيدة (الخضار المخمرة باللبن، حبوب اللقاح، إلخ).

تجنبي المشروبات الغازية حيث تعمل السكريات والمحليات على تعزيز التخمر المعوي ومن ناحية أخرى، تحذر الاختصاصية من أن "المياه الغازية الغنية بالبيكربونات تعمل على تحسين راحة الجهاز الهضمي، ولكن قد يكون من الجيد التخلص منها". خلاف ذلك، اشربي 1.5 لتر من الماء أو المشروبات الساخنة (شاي أعشاب، مرق) وفي اليوم كوب إلى كوبين كحد أقصى لكل وجبة؛ لأنه إذا كانت غنية بالألياف، فقد تتمدد معدتك.

تناولي الطعام ببطء وحاولي التركيز على شيء ما أثناء تناولك للطعام كتحفة صغيرة وضعتها على طاولة الطعام، لتشتيت انتباهك قليلًا في كل مرة تضعين شوكتك أو ملعقتك في الطبق، وبذلك ستمضغين الطعام جيدًا.