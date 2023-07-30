اليوم.. مؤتمر صحفي لمدرب الزمالك للحديث عن مباراة الشباب السعودي

يعقد الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، اليوم الأحد، مؤتمر صحفيًا؛ وذلك للحديث فنيًا عن مباراة الشباب السعودي، المقرر لها، غدًا الإثنين، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.

واختار أوسوريو مدرب الزمالك قائمة للبطولة العربية ضمت كلًا من، محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم - عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي - محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.