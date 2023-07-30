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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يعلن مقتل 4 أطفال أشقاء في الخرطوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش السوداني، مساء السبت، مقتل 4 أطفال أشقاء وتعرض والدتهم لإصابات بالغة، فضلا عن مقتل سيدة أخرى، في إطار العمليات العسكرية التي تشهدها الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان له: "مواصلة لانتهاكاتها الوحشية بحق المدنيين العزل واستمرارًا لمحاولات تهجير المواطنين القسري من منازلهم للاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية،  قامت المليشيا المتمردة مساء السبت بقصف مدفعي على حي الرميلة بجوار سلاح المدرعات مما أدى إلى وفاة أسرة تتكون من أربعة أطفال وإصابة والدتهم إصابة بليغة، كما توفيت امرأة أخرى بنفس الحي متأثرة بجراحها"

واندلعت اشتباكات السبت بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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